Unbekannte heben zwölf Gullydeckel in Brinkum aus der Straße

Chaoten haben in Brinkum mehrere Gullydeckel aus einer Straße gehoben.

Melanie Hohmann

Brinkum. Unbekannte Täter haben mehrere Gullydeckel auf einer Straße in Brinkum verteilt. Zum Teil waren sie gezielt vor Autoreifen platziert worden.

Mehrere Gullydeckel haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag an der Alma-Rogge-Straße aus der Fassung gehoben und auf der Fahrbahn verteilt. Entdeckt wurden die herumliegenden Schachtabdeckungen in den frühen Morgenstunden von