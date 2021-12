An diesen Orten in Delmenhorst fühlt ihr euch unsicher

Der Fußweg hinter dem El Mariachi am Wollepark: Viele Delmenhorster gehen hier nur bei Tageslicht vorbei.

Svana Kühn

Delmenhorst. Ob dunkler Park oder Unterführung – manche Ecken einer Stadt lösen ein mulmiges Gefühl im Bauch aus. Das sind die Angsträume in Delmenhorst und so gefährlich sind sie wirklich.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche Orte die Delmenhorsterinnen und Delmenhorster im Dunkeln meiden.Wie sich die Kriminalität in Delmenhorst in den vergangenen Jahren entwickelt hat.Wie gefährlich es auf dem Graftparkplatz, am Bahnhof und