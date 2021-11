Begleitet vom Posaunenchor des ev.-luth. Kirchenverbandes sind an Sonntagvormittag Kränze am Denkmal für die Kriegstoten niedergelegt worden. Oberbürgermeisterin Petra Gerlach (Mitte) sprach im Anschluss bei einer Gedenkstunde in der Markthalle.

Svana Kühn

Delmenhorst. Bei einer Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages am 14. November setzten Oberbürgermeisterin Petra Gerlach und Militärpfarrer Dirk Brandt ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung.

In ganz Deutschland hingen am Sonntag, 14. November, die Fahnen auf halbmast. Anlässlich des Volkstrauertages haben die Bundesbürger der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht – auch in Delmenhorst. Vertreter der Stadt Delmenhorst, des Volksbun