„galerie pro arte“ im Haus Coburg mit Werken von Karl Henning Seemann im März 1967.

Städtische Galerie Delmenhorst

Delmenhorst. Die Städtische Galerie Delmenhorst lädt zur Ausstellungseröffnung „60 Jahre Kunst im Haus Coburg“ am Freitag, 19. November, um 20 Uhr.

„Unsere Stadt hat ihr Herz entdeckt.“ So kommentierte der damalige Kulturdezernent Berthold von Seebach das Haus Coburg als neuen Ausstellungsort in der Stadt Delmenhorst. Vorangegangen war am 4. November 1961 ein großes Ereignis: Dr. Herma