Wo in Delmenhorst ein eindrucksvolles, aber wenig bekanntes Ehrenmal steht

Betriebsangehörige des Werks Hansa an der Stedinger Straße, darunter Heimatdichter Friedrich „Fidi“ Lange (Pfeil), gruppieren sich Mitte der 1920er Jahre vor der Gedenktafel für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitarbeiter.

Nordwestdeutsches Museum für Industriekultur

Delmenhorst. Jedes der früheren drei Linoleumwerke in Delmenhorst gedachte seiner im Krieg umgekommenen Mitarbeiter mit einer eigenen Gedenktafel. Das änderte sich 1955.

An einem öffentlichen Platz ist dieser Erinnerungsort und Teil der Delmenhorster Industriegeschichte nicht zu finden. Das Denkmal steht an prominenter Stelle auf dem Fabrikgelände der Gerflor DLW GmbH an der Ludwig-Kaufmann-Straße. Gedenkta