Anno 1959: Neugierige Blicke in neuen Verkehrspavillon in Delmenhorst

Schaufenster zur weiten Welt: Das Reisefieber hatte auch die Delmenhorster längst gepackt, als 1959 der architektonisch ansprechende Verkehrspavillon am Bahnhof eröffnet wurde.

S. Schulte Strathaus

Delmenhorst. Die großen Schaufenster ziehen neugierige Blicke magnetisch an: Anfang August 1959 ist der neue Pavillon am Bahnhof eröffnet worden.

Wo damals Passanten stoppten, um sich ein Bild von dem „formschönen Stahlskelettbau“, so das dk, zu machen, in dem das Verkehrs- und Reisebüro von Helmut Mayer residierte, hatten in den vergangenen Tagen Abrissbagger das Sagen: Das später u