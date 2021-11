Die Firma Schlau ist als Großhandel auf gewerbliche Kunden, vor allem Handwerksbetriebe und Fachgeschäfte, ausgerichtet.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Drei Neuansiedlungen in Delmenhorst erfüllen eine lange brachliegende Gewerbefläche mit neuem Leben. Die Betriebe Schlau, Miro und Kuli siedeln sich an.

Unweit des Inkoop-Centers am Brendelweg stehen auf einer zuvor lange brachliegenden Gewerbefläche an der Einmündung zur Harpstedter Straße gleich drei Unternehmen in den Startlöchern. Zwei von ihnen verlagern ihren bisherigen Delmenhorster