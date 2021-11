Blumenverkauf in Delmenhorst an „stillen Tagen“ eingeschränkt

Am Volkstrauertag wird der Toten der Weltkriege gedacht.

Patrick Pleul/dpa

Delmenhorst. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Verkauf von Blumen und Pflanzen nach dem Gesetz über die Ladenöffnungszeiten an den „stillen Tagen“ nur für die Dauer von drei Stunden erlaubt ist.

Betroffen sind der Volkstrauertag, am Sonntag, 14. November, und Totensonntag am 21. November.Diese Regelung gilt generell an allen Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen für Verkaufsstellen, die auf den Verkauf von Blum