Angeführt wurde die Gruppe von St. Martin, dargestellt von einer Reiterin mit rotem Umhang.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. Der Laternenumzug der St.-Marien-Kirche sorgte am Donnerstagabend für hell erleuchtete Straßen in der Innenstadt von Delmenhorst.

Groß war der Andrang bei dem Martinsumzug der St. Marien-Kirche am Donnerstagabend. Etwa dreihundert Kinder und Erwachsene beteiligten sich am Martinstag an dem traditionellen Umzug der Delmenhorster St.-Marien-Kirche an der Louisenstraße ü