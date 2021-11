Inzidenzwert in Delmenhorst klettert weiter stark in die Höhe

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist abermals deutlich gestiegen (Symbolfoto).

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Corona-Infektionszahlen in Delmenhorst schnellen weiter in die Höhe. Im niedersächsischen vergleich liegt die Stadt sogar unter den Top drei.

Exakt 37 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag für Delmenhorst gemeldet. Das sind 30 Fälle mehr als noch am vergangenen Donnerstag. Der Inzidenzwert ist schon wie an den Vortagen deutlich gestiegen, di