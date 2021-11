Für ein neues RTL-Serienformat sind die Delmenhorster Postenhandel-Brüder Jens (sitzend, links) und Christoph Pawlowski derzeit oft vor der Kamera, so wie hier in ihren Lagerräumen am Hamburger Weg.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Delmenhorst wird ein Schauplatz des neuen RTL-Serienformats „Die Retourenprofis" sein. Die Betreiber des Postenhandels Nord spielen tragende Rollen.

Kommt ein Produktionsteam für RTL nach Delmenhorst und will zuerst ein paar schöne Stadtansichten einfangen. Fragt ein Passant die Fernsehleute, was sie da machen. Antworten die Männer, dass sie auf solche Einstellungen aus seien, die in de