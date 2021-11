Der Inzidenzwert in Delmenhorst hat laut RKI den höchsten Stand seit Mai erreicht. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Delmenhorst hat weiter mit stark steigenden Corona-Infektionszahlen zu kämpfen. Mittlerweile gehört die Stadt wieder zu den größten Hotspots in Niedersachsen.

21 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch für Delmenhorst gemeldet. Das sind 14 Fälle mehr als am vergangenen Mittwoch. Der Inzidenzwert ist nach seinem deutlichen Sprung am Dienstag nun am Mittwoch erneu