Auch bei der Polizei gibt es Fälle von Rechtsextremismus. (Symbolfoto)

imago images / Deutzmann

Delmenhorst. Unter dem Titel "Staatsfeinde in Uniform. Unterwanderung von Rechts?" wird Dirk Laabs am Donnerstag in der Stadtkirche über Rechtsradikale in Polizei und Bundeswehr sprechen. Im Interview fordert er, nicht länger wegzugucken.

Rassistische Chatgruppen, geheime Waffenlager, Todeslisten von politischen Gegnern – bei Bundeswehr und Polizei häufen sich rechtsextremistische Haltungen und Handlungen. So zumindest der Eindruck. Investigativ-Journalist, Filmemacher und B