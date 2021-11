Neue Delmenhorster Gebühren leiden unter Bürokraten-Sprech

Warum die Müllabfuhr in Delmenhorst teurer wird, dürfte vielen Bürgern aus den städtischen Erklärungen nicht ganz deutlich werden.

Fabian Strauch

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst hebt bei Müllabfuhr, Abwasser und Co. im nächsten Jahr die Gebühren an. Ihren Bürgern erklärt sie das aber in kaum transparenten Worten. Ein Kommentar.

Wer sich mit Betriebsergebnisvorträgen, mutmaßlichen Unterdeckungen und Quadratwurzelmetern auskennt, der hat es gut: Er versteht das Behördendeutsch in den neuen städtischen Preisübersichten für Müllabfuhr, Schmutzwasser, Straßen