Delmenhorst erinnert an die Novemberpogrome von 1938

Pedro Benjamin Becerra (links), Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Delmenhorst, forderte auf der Gedenkfeier am Jahrestag der Novemberpogrome bei Diskriminierung und Ausgrenzung wachsamer zu sein.

Yannik Jessen

Delmenhorst. Mit einer Kranzniederlegung, Reden und Gebeten wurde am Dienstag an die Opfer der Novemberpogrome in Delmenhorst und ganz Deutschland erinnert.

„Wir gedenken in Scham und Trauer", sagte Enno Konukiewitz, Delmenhorster Bürgermeister, bei der Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof an der Syker Straße. Während der Novemberpogrome 1938 wurden die Delmenhorster Synagoge an der Cramerstr