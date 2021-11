Hauchen der Kampagne „#wirfuerbio“ in Delmenhorst Leben ein: Frank Heinrichs (ADG), Jürgen Müller-Schönborn (Stadt Delmenhorst, Leiter Fachdienst Umwelt) und Verena Meinders (Stadt Delmenhorst, Fachdienst Umwelt, v.l.).

Bräunig/Stadt Delmenhorst

Delmenhorst. Mit der Beteiligung an der bundesweiten Kampagne "#Wir für Bio" will die Stadt Delmenhorst den Plastikmüll im Bioabfall bekämpfen. Mithilfe von Aufklärung soll in der Biotonne jetzt aufgeräumt werden.

Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Plastik“ beteiligt sich die Stadt Delmenhorst jetzt an der bundesweiten Aufklärungskampagne „#Wir für Bio“ gegen die Verunreinigung von Biomüll durch anderen Abfall, der dort nicht hineingehört und