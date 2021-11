Mehr als 40 Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst schießt in die Höhe

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI am Dienstag sprunghaft angestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Dienstag die bisher zweithöchste Corona-Fallzahl des Jahres für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert macht einen Sprung nach oben.

44 Corona-Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut für Delmenhorst registriert. In diesem Jahr wurden bisher nur am 7. September mit 46 Fällen mehr gemeldet. Am vergangenen Dienstag hatte es 23 Neuinfektionen in Delmenhorst gegeben. Der