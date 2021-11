Konzertreihe „Neue Musik in Delmenhorst“ will herausfordern

Hans-Joachim Hespos hat die "Neue Musik" nach Delmenhorst gebracht.

Marco Julius

Delmenhorst. Am Donnerstag, 11. November, können Interessierte im Kleinen Haus wieder „Neue Musik in Delmenhorst“ erleben. Die bereits 52. Ausgabe der von Hans-Joachim Hespos gegründeten Konzertreihe beginnt um 20 Uhr.

Freigeist, Charakterkopf, Provokateur: Der Komponist Hans-Joachim Hespos, mittlerweile 83 Jahre jung, ist ein großer Name in der Welt der Neuen Musik. Hespos, der in Ganderkesee lebt, lädt am Donnerstag – traditionell am