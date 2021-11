Was Delmenhorster Förderschüler im Theaterprojekt "Act now" lernten

Freundschaft war zentrales Thema des theaterpädagogischen Ferienprojekts an der Schule an der Karlstraße.

Schule an der Karlstraße

Delmenhorst. Was bedeutet es, für andere einzustehen? Mit Fragen wie diesen konfrontierte ein theaterpädagogisches Projekt Schüler der Schule an der Karlstraße in den Herbstferien.

In dem theaterpädagogischen Projekt „Act Now 21“ haben sich Schülerinnen und Schüler der Schule an der Karlstraße (Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung) intensiv mit den Themen Freundschaft, Mut, Ehrlichkeit und O