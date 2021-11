Corona-Inzidenz stagniert in Delmenhorst, aber wächst im Landkreis

Der Delmenhorster Inzidenzwert stagniert am Sonntag, doch der Landkreis Oldenburg legt zu.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Keine neuen Corona-Fälle, kein Anstieg des Inzidenzwert: Für Delmenhorst vermeldet das RKI am Sonntag eine stabile Corona-Lage. Im Landkreis Oldenburg werden indes 29 neue Fälle gezählt.

Für die Stadt Delmenhorst hat das Robert-Koch-Institut am Sonntag nach deutlichen Zuwächsen an den Vortagen keine Corona-Neuinfektion registriert. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle verharrt damit bei 4416, die Zahl der an oder mit einer