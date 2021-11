Tim Fischer präsentierte im Kleinen Haus Stücke seiner Alben "Zeitlos" und "Cabaret Berlin".

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst. Eigentlich hätte Tim Fischer seine Alben "Zeitlos" und "Cabaret Berlin" schon im vergangenen Jahr auf die Bühne bringen wollen. Am Freitagabend war es so weit - der Berliner ließ sich in seiner Heimatstadt feiern.

Die Dame rechts flüstert hörbar berührt: "Das ist mein absolutes Lieblingsstück", und auch von hinten bemerkt ein Zuschauer: "Das war das Beste des ganzen Abends!" Gerade hat Tim Fischer seine dritte und letzte Zugabe beendet und die Bühne