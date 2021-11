Fachleute haben bei einer Tagung in der Delmenhorster Markthalle aufgezeigt, wie der Zustand der Delme verbessert werden kann. Ein Baustein sind Projekte des Ochtumverbands wie hier die Pflanzung von Erlen in Harpstedt. (Archivfoto)

Ochtumverband

Delmenhorst. Konkrete Ideen, wie der Zustand der Delme verbessert werden kann, haben Fachleute auf Einladung der Grünen in der Delmenhorster Markthalle zusammengetragen. Bei einer zweiten Tagung soll es um Umsetzung und Finanzen gehen.

Greifbare Lösungsansätze gegen den besorgniserregenden Zustand der Delme und die massiven Probleme des Fischbestands hat ein Symposium mit Fachleuten am Freitag in der Delmenhorster Markthalle ergeben. So berichtet es Uwe Dähne, der die Ta