Warum der Bund dem Delme Klinikum Delmenhorst helfen muss

Das DKD braucht eine Finanzspritze der Stadt Delmenhorst.

Marco Julius

Delmenhorst. Das Delme Klinikum Delmenhorst hat einen außerplanmäßigen Verlust von etwa 1,5 Millionen Euro eingefahren. Die Bundesregierung muss jetzt handeln. Ein Kommentar.

Es kommt sicherlich nicht vollkommen überraschend, dass ein Krankenhaus in der Corona-Phase aufgrund der monatelangen Minderbelegung an den Punkt kommt, an dem unter dem Strich zu wenig Geld in die Kasse fließt. Das Delme Klinikum Delmenhor