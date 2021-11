So stark hat Corona Delmenhorster Grundschülern geschadet

Die Corona-Pandemie ist offenbar auch an der Entwicklung der ganz jungen Grundschüler nicht spurlos vorbeigegangen. (Symbolfoto)

dpa

Delmenhorst. Während der Corona-Pandemie haben heutige Erstklässler vorher in der Kita viel versäumt. Besonders in puncto Sozialverhalten sind sie unterentwickelt.

Sie toben über den Schulhof, schreien, johlen, lachen. Die Schönheit einer großen Pause genießen Erstklässler an Delmenhorsts Grundschulen noch immer ganz genau so, wie es Erstklässler eben so machen. Auf den ersten Blick wirkt es