Auf den Parkplätzen am Deichhorst-Center darf mit Parkscheibe höchstens drei Stunden geparkt werden. Wer die Parkscheibe vergisst, erhält ein teures Knöllchen.

Ilias Subjanto

Delmenhorst. Ein Knöllchen für ein Parkvergehen am Deichhorst-Center sorgt natürlich für Ärger, wenn ordnungsgemäß eine Parkscheibe verwendet wurde. Der Immobilienverwalter hat nun genug von den Scherereien und zieht die Reißleine.

Die Einkehr in ein Buffetrestaurant im Deichhorst-Center Ende September ist dk-Leser Peter Breuer mächtig auf den Magen geschlagen. Dies lag jedoch nicht am Essen, sondern an der schriftlichen Zahlungsaufforderung, die drei Wochen später in