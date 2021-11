Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI wieder über 100 gestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Zum dritten Mal in dieser Woche hat das RKI am Freitag mehr als 20 Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt über 100.

Nach 23 Neuinfektionen am Dienstag und 24 am Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) nun am Freitag nun 21 neue Corona-Fälle für Delmenhorst registriert. Das sind elf Fälle mehr als am vergangenen Freitag. Der Inzidenzwert i