Anika Schmidt und Hendrik Schröder von der Stadtbücherei zeigen einen Bestseller von Sebastian Fitzek, den es als Buch und als E-Book zu leihen gibt.

Marco Julius

Delmenhorst. Zerstören öffentliche Bibliotheken mit dem Verleih von E-Books den E-Buch-Markt? Das ist die Antwort aus der Stadtbücherei Delmenhorst.

Es geht ums Geld. Und um die Zukunft des Lesens. So richtig Fahrt aufgenommen hat die Diskussion durch die Aktion „Fair lesen“, in der sich eine Vielzahl von namhaften Autoren dagegen wehrt, dass ihre Bücher in den öffentlichen Bibliotheken