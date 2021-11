Auch im Innenstadtgeschäft "Freiraum Unverpackt" von Pia Sattler steht einer der Wunschbäume mit original Kinderwünschen.

Thomas Breuer

Delmenhorster. Rund 1250 Wünsche von Delmenhorster Kindern hängen am Kinderwunschbaum der Stadt für 2021. Einzelne Artikel sind besonders beliebt.

Marco Mennebäck weiß, was Delmenhorster Kinder wollen. Denn was auf den Wunschzetteln vieler Drei- bis Zehnjähriger ganz oben steht, hat er schwarz auf weiß. In rund 1250-facher Ausfertigung. So viele Mädchen und Jungen beteiligen sich dies