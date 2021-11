Kartonage und Abiparty: In Delmenhorst wird wieder gefeiert

Die Kartonage-Party im Festsaal Elsflether Straße Delmenhorst soll nach der Corona-Pause nun wiederbelebt werden. (Archivfoto)

Manuel Titze

Delmenhorst. Party machen ist für Geimpfte und Genesene auch in Delmenhorst wieder möglich: Nach langer Corona-Pause stellt Marco Tienz am 5. und 6. November wieder zwei Events auf die Beine.

Marco Tienz steckt schon mitten in den Vorbereitungen für das kommende Wochenende. Der Macher der Kartonage-Partys in Delmenhorst will wieder feiern wie früher. Ohne Maske, ohne Mindestabstand – 2G macht es möglich. Gleich zwei Events stehe