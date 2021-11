Seit der Tat im Juni sitzt der Angeklagte im Gefängnis. Insgesamt soll er dort über drei Jahre bleiben.

David Ebener

Oldenburg. Der Täter wollte an einen angeblich mit Bargeld gefüllten Tresor. Das Opfer wehrte sich aber und vereitelte die Tat.

Das Landgericht Oldenburg hat am Mittwoch den 38-jährigen Bremer, der am 11. Juni einen Delmenhorster in dessen Haus überfallen haben soll, wegen versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung zu drei Jahren und dre