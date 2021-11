Die Bigband Fette Hupe wird am Freitag, 26. November, ihr neues Album präsentieren.

Kevin Grützner

Delmenhorst. Fette Hupe, Bending Times und die Monika Roscher Bigband – nach der Corona-Pause stehen beim diesjährigen Jazzfest zwei Bigbands und ein Klaviertrio auf dem Programm.

Das Jazzfest geht in die 31. Runde. Nachdem die mehrtägige Kulturveranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, holen die Organisatoren in diesem Winter wieder renommierte Jazz-Gruppen nach Delmenhorst. Vom 26. bis 28. No