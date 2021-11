Quergedacht: Wer montags lächelt, hat guten Kaffee

Die einzige Fee, die wirklich existiert, ist die Kaffee.

Marco Julius

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets koffeinhaltigen Kolumne geht es um braunes Gold, Karl Marx und den kleinen Koffeini.

Zugegeben, es gibt so Tage, da ist die Kaffeemaschine das einzige, was überhaupt läuft. Was einem fehlt, merkt man erst, wenn die Maschine streikt. Apropos Streik: Sind wir nicht alle Angestellte des Schicksals, ohne jedes Recht auf Streik?