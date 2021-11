Schlafforscher spricht in Delmenhorst über die innere Uhr

Der Schlaf steht im Mittelpunkt des Vortrags von Till Roenneberg, Professor für Chronobiologie am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität.

Delmenhorst. Wie sehr Schlaf von der inneren Uhr und damit von Licht und Dunkelheit abhängt und wie individuell unser Schlaf-Wach-Rhythmus ist, verrät Prof. Dr. Till Roenneberg in einem Vortrag am HWK in Delmenhorst.

Jeder Mensch muss schlafen. Und jeder Mensch hat seine eigenen Vorlieben und Probleme, wenn es um den Schlaf geht. Und jeder glaubt, er weiß bereits viel über das Thema. Einer, der deutlich mehr weiß, kommt am Montag, 8. November 2021, für