RKI meldet 23 neue Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst steigt

Der Inzidenzwert in Delmenhorst liegt laut RKI deutlich unter dem bundesweiten Wert. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst steigt nach einer kurzen Pause wieder an. Er liegt allerdings weiter deutlich unter dem bundesweiten Wert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet für Delmenhorst am Dienstag einen Corona-Inzidenzwert von 83,9. Am Sonntag und Montag hatte er noch bei 78,7 gelegen. Damit liegt der Wert in Delmenhorst leicht über dem landesweiten Wert von 77,9,