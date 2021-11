Pizza, Burger, Salate und mehr: Pizza Angel startet in Delmenhorst

Hat "Johanna's Bistro" beerbt: der Pizzabringdienst "Pizza Angel" an der Schulstraße.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Delmenhorst hat einen neuen Bringdienst. Doch neben Pizza will "Pizza Angel" mehr bieten – unter anderem hat er auch Veganes im Angebot.

Delmenhorst ist um eine Gastro-Adresse reicher: In das frühere "Johanna's Bistro" am Delmenhorster ZOB ist der Pizza-Lieferdienst "Pizza Angel" gezogen. Am Montag hatte der Laden seinen ersten Öffnungstag. Allerdings bietet der Laden m