Lädt zum 52. Mal zur alljährlichen "Neuen Musik" ein: Komponist Hans-Joachim Hespos (Archivfoto).

Bettina Dogs-Prößler

Delmenhorst. Sie ist seit mehr als 50 Jahren fester Bestandteil der Delmenhorster Kulturlandschaft: Hans-Joachim Hespos' jährliche "Neue Musik in Delmenhorst". Am 11. November ist es wieder so weit.

Die Veranstaltung „Neue Musik in Delmenhorst“ im Kleinen Haus geht am Donnerstag, 11. November, in die 52. Runde. In diesem Jahr ist das „ensemble 20/21“ der Hochschule für Musik und Tanz Köln, unter der Leitung von David Smeyers,