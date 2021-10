Gerd Spiekermann "vertellt" Geschichten in der Delmenhorster Markthalle

Erzählt gerne Geschichten von „em und ehr“: Gerd Spiekermann tritt am 20. November in der Markthalle Delmenhorst auf.

Tourneetheater Ruge

Delmenhorst. Radiohörer kennen ihn von unzähligen Folgen „Platt für Anfänger“ und er hat mehr als 15 Bücher geschrieben: Plattdeutsch-Geschichtenerzähler Gerd Spiekermann kommt in die Markthalle.

„Gerd Spiekermann ist eine Show, eine Performance – ’n verdammten Düvel eben.“ So kündigt Udo Ruge vom Tourneetheater Ruge eines seiner Veranstaltungs-Highlights an, auf das sich die Liebhaber plattdeutscher Geschichten freuen dürfen: Am S