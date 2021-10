Als die Delmenhorster per Verordnung zu Niedersachsen wurden

Die „Geburtsurkunde“ des Landes Niedersachsen: Die Verordnung Nr. 55 der britischen Militärregierung trat rückwirkend zum 1. November 1946 in Kraft.

Wikimedia Commons/Torsten Bätge

Delmenhorst. Vor 75 Jahren ging das Land Oldenburg in einem neu geschaffenen Land Niedersachsen auf. So ganz war das Thema Oldenburger Eigenständigkeit damit noch nicht erledigt.

"Bildung des Landes Niedersachsen“ – so schlicht war die Verordnung Nr. 55 der britischen Militärregierung überschrieben. Das Dekret wurde am 8. November 1946 erlassen, es trat rückwirkend zum 1. November in Kraft. Damit ist dieser Tag vor