Manuel Wiesner an einer der Zapfsäulen seiner Tankstelle in Delmenhorst.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. Zwischen den Tankstellen in Delmenhorst und der Region sind je nach Ort und Tageszeit große Unterschiede bei den Spritpreisen zu beobachten. Wer hier genau hinschaut, kann bares Geld sparen.

In Zeiten, in denen Spritpreise mehrmals täglich wechseln und neue Höchstmarken erreichen, rückt das Einsparpotenzial beim Tanken immer weiter in den Mittelpunkt. Ein Vergleich in der Region, den diese Zeitung über mehrere Tage in