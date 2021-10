Nach langer Corona-Zwangspause probt das Städtische Orchester unter Dirigent Adrian Rusnak aktuell für ein Konzert in Bremerhaven am 31. Oktober.

Helge Adrians

Delmenhorst. Über eineinhalb Jahre Zwangspause hat das Städtische Orchester Delmenhorst hinter sich. Seit dieser Woche probt es wieder und wollte am Samstag ein ernstes Zeichen in der Innenstadt setzen – doch das Wetter kam dazwischen.

In der Corona-Zeit ist es ruhig geworden in vielen Bereichen der Kultur. Doch so langsam geht mit strengen Einlasskontrollen wieder was in den Konzertsälen und Theatern dieses Landes – und auch das Städtische Orchester Delmenhorst ist wiede