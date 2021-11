So viele Delmenhorster dürfen legal Waffen besitzen

Eine Waffenbesitzkarte berechtigt zum Erwerb, Besitz und dem nicht zugriffsbereiten Transport der eingetragenen Waffen.

Symbolfoto: imago images/STAR-MEDIA

Delmenhorst. Waffenbesitzer werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Zuverlässigkeit kontrolliert. Nachdem solche Überprüfungen in Delmenhorst kostenfrei waren, fallen nun dafür Gebühren an.

Wer in Niedersachsen legal eine Waffe besitzt, wird für die regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen künftig zur Kasse gebeten. In Delmenhorst sind davon 1340 Personen betroffen – so viele Menschen besitzen nach Angaben der Stadtverwaltung akt