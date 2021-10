Darum gibt es an der Hauptschule West acht neue Säulenhainbuchen

Michael Thanheiser (links), Vorstandsvorsitzender der LzO und Oberbürgermeister Axel Jahnz bei der Einweihung der acht gespendeten Säulenhainbuchen.

Yannik Jessen

Delmenhorst. Der Hauptschule West wurden insgesamt acht neue Bäume von der Landessparkasse zu Oldenburg gespendet. Mit geplanten Spielgeräten um die Bäume, sollen die Schüler noch näher an die Natur gebracht werden.

Seit 2014 pflanzt die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) im Rahmen der Aktion "Wachstum für alle" Bäume in ihrem Geschäftsgebiet. In diesem Jahr ging die Zuwendung von 5000 Euro an die Stadt Delmenhorst. Laut Michael Thanheiser, Vorstandsvo