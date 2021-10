Jubilare feiern 50-jährige Konfirmation in Delmenhorst

In Hasbergen wurde am Sonntag Goldene Konfirmation gefeiert.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. Am Sonntag hat die Kirchengemeinde Hasbergen in der St.-Laurentius-Kirche insgesamt 32 Jubilare geehrt, die in diesem oder im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Konfirmationsjubiläum feierten.

Weil eine entsprechende Feier im vergangenen Jahr aufgrund von Corona nicht möglich war, wurden die beiden Jahrgänge nun für einen gemeinsamen Ehrentag zusammengelegt. Nach einer Begrüßung im Gemeindehaus Hasbergen durch Pastor Michael