Der erste Angriff erfolgte am 3. Oktober in einer Sportsbar an der Mühlenstraße. Kurz darauf folgte die zweite Messerattacke an der Grünen Straße.

Nonstopnews

Delmenhorst. Am Abend des 3. Oktober starb nach zwei Messerangriffen in Delmenhorst erst ein 23-jähriger Mann und wenige Tage später eine 27 Jahre alte Frau. Die Tatumstände sind offenbar noch immer nicht geklärt.

Nach den beiden tödlichen Messerangriffen in einer Sportsbar an der Mühlenstraße und in einem Wohnhaus an der Grünen Straße am Abend des 3. Oktober in Delmenhorst sind auch mehr als drei Wochen später noch zahlreiche Fragen offen.