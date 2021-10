Mit Wilhelm Schroers ist in Delmenhorst die richtige Wahl getroffen

Wilhelm "Willi" Schroers geriet mit seiner Ehefrau Martha aufgrund der vielfältigen Aktivitäten innerhalb der Arbeiterbewegung während der Zeit des Nationalsozialismus ab 1933 sehr schnell ins Fadenkreuz der Gestapo.

Hermann Weizsäcker

Delmenhorst. Der Sitz der Volkshochschule Delmenhorst auf der Nordwolle trägt jetzt den Namen "Kulturhaus Wilhelm Schroers". Eine gute Entscheidung. Ein Kommentar.

In einer Zeit, in der in deutschen Parlamenten Menschen sitzen, die mit Blick auf die NS-Vergangenheit von einem „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte palavern, ist es ein gutes Zeichen, dass das VHS-Gebäude auf der Nordwolle jetz