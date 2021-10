Frisch sanierter Bahnübergang an Dwoberger Straße ärgert Autofahrer

Hier kann es holprig werden: Durch die Sanierung des Bahnübergangs an der Dwoberger Straße ist eine Senke in der Fahrbahn entstanden.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst . Auf eine holprige Fahrt müssen sich aktuell Autofahrer einstellen, die den Bahnübergang an der Dwoberger Straße passieren wollen. Im Zuge der Bauarbeiten entstand ein Höhenunterschied zwischen Gleisbett und Fahrbahn.

Schon seit einigen Monaten laufen Sanierungsarbeiten am Bahnübergang an der Dwoberger Straße in Delmenhorst. Nun nähern sich die Bauarbeiten ihrem Abschluss. Nur auf dem angrenzenden Fußweg wird noch gewerkelt. Der frisch erneuerte Bahnüber