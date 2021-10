Mit einem Infostand will die Delmenhorster Polizei darüber informieren, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. (Symbolbild)

Delmenhorst. Herbst und Winter sind die Lieblingsjahreszeiten für Einbrecher. An einem Infostand der Polizei können interessierte Delmenhorster am Mittwoch erfahren, wie sie Haus und Wohnung sicherer machen.

Das Präventionsteam der Polizei Delmenhorst wird am Mittwoch, 27. Oktober, mit einem Infostand zum Einbruchschutz in der Innenstadt präsent sein. Mit Blick auf den Tag des Einbruchschutzes am Wochenende wollen die Beamten verstärkt über die