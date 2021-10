Der Inzidenzwert in Delmenhorst liegt weit unter dem Bundesdurchschnitt

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Montag keine neuen Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Die Inzidenz bleibt weit unter dem Bundesschnitt.

Am Montag verzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) für Delmenhorst, wie schon an den beiden Vortagen, einen Inzidenzwert von 60,6. Es kamen keine neuen Infektionen dazu. In den vergangenen sieben Tagen wurden 47 neue Corona-Fälle in