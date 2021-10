Am Sonntag hat das RKI keine neuen Fälle für Delmenhorst gemeldet.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Sonntag keine neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Damit bleibt der Inzidenzwert stabil.

Am Sonntag verzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) für Delmenhorst einen Inzidenzwert von 60,6. Das ist der gleiche Wert wie am Vortag. Am Freitag war der Inzidenzwert auf 52,9 gefallen. Am Sonntag hat das RKI keine neue Fälle