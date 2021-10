Entertainer Robert Kreis tritt in Delmenhorst auf

Kommt immer wieder gern ins Kleine Haus nach Delmenhorst: Robert Kreis.

Agentur Bubikopf

Delmenhorst. „Ein Abend mit Robert Kreis“ heißt es am Freitag, 29. Oktober, ab 20 Uhr im Theater Kleines Haus.

Der Entertainer, Sänger, Pianist und Kabarettist Robert Kreis lässt, so heißt es in der Ankündigung, „die Goldenen Zwanziger wieder aufleben und fegt mit seiner schwungvollen Ein-Mann-Show am Flügel mühelos den Staub von den Tast